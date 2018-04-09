سيف بن زايد يشهد ختام فعاليات جائزة البحرين للفورمولا 1

سيف بن زايد خلال حضوره فعاليات جائزة البحرين للفورمولا 1

الشارقة 24:



شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2018 للفورمولا 1، الجولة الثانية، لبطولة العالم التي أقيمت على لؤلؤة الصحراء، حلبة البحرين الدولية.



والتقى سموه بعدد من كبار المسؤولين في مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، الذين تواجدوا في أرض الحدث.



ويرافق سموه خلال الزيارة، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب مستشار الأمن الوطني، وعدد من كبار ضباط وزارة الداخلية.