ذياب بن محمد يحضر العرس الجماعي لـ 218 عريساً

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حضر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل، الأحد، حفل العرس الجماعي الثالث عشر الذي ضم 218 عريساً من أبناء الوطن، ونظمه ديوان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة.

كما حضر الحفل الذي أقيم في حصن الظفرة، بمنطقة الظفرة، معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، وسعادة سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومبارك بن قران المنصوري، وعدد من كبار المسؤولين بالدولة وأقارب العرسان وجمع غفير من المواطنين.