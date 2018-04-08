من أبناء الوطن بمنطقة الظفرة

ذياب بن محمد يحضر العرس الجماعي لـ 218 عريساً

  • الأحد 08, أبريل 2018 في 10:48 م
  • ذياب بن محمد خلال حضوره العرس الجماعي لـ 218 عريساً من أبناء الوطن بمنطقة الظفرة
    ذياب بن محمد خلال حضوره العرس الجماعي لـ 218 عريساً من أبناء الوطن بمنطقة الظفرة
حضر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل، الأحد، حفل العرس الجماعي الثالث عشر الذي ضم 218 عريساً من أبناء الوطن، ونظمه ديوان ممثل الحاكم، في حصن الظفرة.
الشارقة 24 – وام:
 
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حضر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل، الأحد، حفل العرس الجماعي الثالث عشر الذي ضم 218 عريساً من أبناء الوطن، ونظمه ديوان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة.
 
كما حضر الحفل الذي أقيم في حصن الظفرة، بمنطقة الظفرة، معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، وسعادة سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومبارك بن قران المنصوري، وعدد من كبار المسؤولين بالدولة وأقارب العرسان وجمع غفير من المواطنين.