محمد بن زايد يشهد ختام فعاليات التمرين العسكري "حماة الوطن 2 "

الشارقة 24 – وام:

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأحد، ختام فعاليات التمرين العسكري "حماة الوطن 2" الذي نفذه الآلاف من مجندي الخدمة الوطنية، والآلاف من قوات الاحتياط، إضافة الى وحدات من القوات المسلحة، وذلك بمنطقة الظفرة بأبوظبي.

كما شهد سموه التمرين العملياتي الذي نفذته الفرقة الأولى من قيادة قوة الاحتياط، واستعرض ألوية الفرقة، وشاهد مراحل التمرين التي اشتملت على عمليات الدفاع، وصد الإبرار، مصحوبة برمايات بالذخائر الحية.

كما اطلع سموه على ميادين ومنشآت التدريب التشبيهي التابع لقيادة القوات البرية، والذي يمكن القوات من تطبيق عمليات "الطيف الكامل" أثناء تدريبها.

رافق سموه، سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي محمد بن أحمد البواردي الفلاسي وزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي، مستشار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وكان في استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدى وصوله موقع التمرين، معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء الركن طيار، الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.