اجتماعية "الوطني" تعتمد توصيات "تنمية المجتمع" بشأن الأسرة

الشارقة 24 – وام:

اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة تقرير توصيات سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن بناء الأسرة، الذي ناقشه المجلس في جلسته الثالثة عشرة في 28 مارس الماضي.

كما اعتمدت اللجنة تقريرها النهائي حول مشروع قانون اتحادي بشأن العمل التطوعي، على أن يتم رفعه للمجلس لمناقشته في الجلسات القادمة.

ونوه حمد الرحومي رئيس اللجنة، إلى أن رؤية دولة الإمارات 2021 تهدف إلى توظيف وتمكين الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن، من خلال تعظيم مشاركة الإماراتيين وتشجيع الريادة وبناء القيادات في القطاعين الحكومي والخاص، وجذب أفضل الكفاءات والحفاظ عليها للدفع بالاقتصاد الوطني وتمكين أكبر شريحة من الشباب للدخول في قطاع سوق العمل.