حاكم رأس الخيمة يستقبل وزير الاقتصاد الجورجي

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، الأحد، ديميتري كومسشفيلي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد في جمهورية جورجيا والوفد المرافق الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال اللقاء بالمسؤول الجورجي والوفد المرافق، مشيداً بالعلاقات الثانية القائمة بين البلدين الصديقين.

تم خلال اللقاء بحث الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والسياحية بين الإمارات وجورجيا وسبل تعزيز التعاون القائم لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وقد أقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة مأدبة غداء تكريماً للمسؤول الجورجي والوفد المرافق له.

حضر اللقاء والمأدبة، الشيخ محمد بن حميد بن عبد الله القاسمي العضو المنتدب بهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، وسعادة عبد العزيز عبد الله الزعابي النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم برأس الخيمة، وسعادة الدكتور محمد عبد الله المحرزي، مدير عام دائرة جمارك رأس الخيمة، والمهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة، وسعادة راشد سويدان الخاطري مدير عام التشريفات والضيافة، والعديد من المسؤولين.