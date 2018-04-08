محمد بن راشد يعتمد 11 مليار درهم مساعدات اجتماعية

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تلبية احتياجات المجتمع، ضرورة لاستقرار المجتمعات وتحقيق النهضة والتنمية المستدامة وصولاً لرؤية الإمارات 2021 ومئويتها 2071.

ووجه سموه بتعيين المواطن علي المزروعي باحثاً اجتماعياً بوزارة تنمية المجتمع كي يكون مرآة للمجتمع ولإيصال صوت الفئات المختلفة ومطالبها للوزارة ليتم التعامل معها وتلبيتها أولاً بأول.

وشدد سموه على أن الاهتمام بالمواطن وخدماته هو إحدى المبادئ الأساسية لجميع البرامج والخطط التنموية للدولة منذ نشأتها حتى الآن وخاصة في الفترة المقبلة، مضيفاً أن الفترات القادمة ستشهد تركيزاً حكومياً واسعاً على الفئات محدودة الدخل.

وقال سموه "أوليات الحكومة كانت وستبقى المواطن ثم المواطن ثم المواطن "، مضيفاً سموه "استعرضنا مرئيات وزارة تنمية المجتمع اليوم وطلبنا استكمال المسوحات الميدانية وتطوير خطط طويلة المدى وحلول عاجلة لمجموعة من المواضيع".

جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة لاجتماع مجلس الوزراء - حضرها المواطن علي المزروعي - وذلك في قصر الرئاسة بأبوظبي وبحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، العديد من القرارات الرامية إلى تحقيق رفاه وسعادة المجتمع لاسيما فئات الدخل المحدود، إضافة إلى عدد من القرارات بشأن تنظيم مزاولة مهنة الطب وعدد من القرارات الرقابية على المنتجات الغذائية، كما اعتمد مجلس الوزراء 11 مليار درهم مساعدات اجتماعية لكافة فئات ذوي الدخل المحدود خلال السنوات الثلاث المقبلة.