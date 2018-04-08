لجنة بـ "الوطني الاتحادي" تناقش خطة عملها بشأن "الطاقة والصناعة"

الشارقة 24 – وام:

ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها، الذي عقدته، الأحد، بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة محمد علي الكمالي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة وزارة الطاقة والصناعة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من عفراء راشد البسطي مقررة اللجنة، وعائشة راشد ليتيم، وفيصل حارب الذباحي، وخالد علي بن زايد، ومطر سهيل الظاهري.

وقالت سعادة عفراء البسطي إنه تم خلال الاجتماع مناقشة خطة عمل اللجنة لدراسة الموضوع وفق محاوره الثلاثة التي تتمحور حول استراتيجية الوزارة في تعزيز أمن الطاقة المتجددة، والتحديات التي تواجهها في دعم مسيرة نمو قطاع الطاقة المتجددة ومشاريعه واستثماراته.

وأضافت إن اللجنة ستدعو ممثلي الجهات المعنية بالموضوع وستلتقي الخبراء والمتخصصين في الطاقة المتجددة للاستماع إلى آرائهم والتعرف على نتائج مختبرات الابتكار والمسرعات الحكومية في هذا المجال.