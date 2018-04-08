"الكنيسة القبطية" تثمن "المنهج الوسطي" للإمارات

الشارقة 24 – وام:



ثمنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أبوظبي تمسك دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالمنهج الوسطي والعمل من أجل ترسيخ مبادئ التسامح والاعتدال والتعايش السلمي بين مختلف الأديان والمعتقدات.

جاء ذلك خلال احتفال الكنيسة بيوم القيامة المجيد، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.

كما حضر الاحتفال سماحة السيد علي الهاشمي مستشار وزارة شؤون الرئاسة وسعادة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وسعادة وائل السيد محمد جاد سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة والعديد من علماء الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والكهنة وشعب كاتدرائية الأنبا أنطونيوس للأقباط الأرثوذكس في أبوظبي و رؤساء الطوائف المسيحية ورجال الأعمال وأعضاء السفارة المصرية وحشد من أبناء الجالية المصرية