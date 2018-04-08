"مواصفات" تهيب المستهلكين بمخاطر "سلايم"

الشارقة 24:

أرسلت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" الأسبوع الماضي، تعميماً إلى دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات على مستوى الدولة، لسحب ثلاثة منتجات من ألعاب الأطفال من الأسواق، تدعى "سلايم"، لاحتوائها على تركيبات من حمض الـ"بوريك" بنسبة أعلى من الحدود المسموح بها، ما قد يشكل خطراً على فئة الأطفال، ويهددهم بالتسمم عند اللمس أو البلع.

وتهيب "مواصفات"، بالمستهلكين الكرام تجنب شراء هذه الألعاب الثلاثة التي تم التعميم بسحبها وهي So-Squishy Slime، Magic Crystal Mud، وGlitter Slime، بعد أن أثبتت نتائج المختبرات الشريكة للهيئة احتوائها على مادة البوريك الخطرة على الصحة العامة للأطفال.