"الهلال" تهدي لوحات تحكم لمؤسسة في عدن

الشارقة 24 - وام:

سلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي معدات جديدة لمؤسسة المياه والصرف الصحي في محافظة عدن اليمنية، شملت 6 لوحات تحكم لمضخات المجاري "الصرف الصحي" سيتم تركيبها في محطات الدرين والكليّة دار سعد والمنصورة والممدارة والزريبة الشيخ عثمان وعمر المختار.

وأشاد محمد نصر الشاذلي وكيل محافظة عدن بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤسسة المياه والصرف الصحي بالمحافظة من خلال ذراعها الإنسانية في اليمن "الهلال الأحمر الإماراتي"، الذي بدأ منذ 2015 جاهداً في انتشال المؤسسة من الوضع الصعب الذي كانت تعيشه، مؤكداً أن هذا الدعم ساهم بشكل كبير في النهوض بعمل المؤسسة سواء في مجال المياه أو الصرف الصحي.

من جانبه، أوضح المهندس علوي المحضار مدير مؤسسة المياه بعدن أن المعدات التي تم استلامها من الهلال الأحمر الإماراتي في 2017 منها 15 محركاً، تم تركيبها في ثلاثة حقول "بئر أحمد - بئر ناصر - دار المناصرة"، وتم تركيب 8 محركات في آبار دار المناصرة وهذا أسهم في رفع القدرة الإنتاجية للمياه من 85 ألف متر مكعب إلى 105 آلاف متر مكعب.