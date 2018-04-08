حاكم رأس الخيمة يشهد أفراح الغرير في دبي

الشارقة 24 – وام:

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، حفل الاستقبال، الذي أقامه جمعة أحمد ماجد الغرير، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة ماجد سيف الغرير.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وأعيان ووجهاء القبائل والبلاد وجمع من المدعوين.

وقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة والشيوخ والحضور، التهاني للعريس ووالده وأقارب العروسين، سائلين الله عز وجل، أن يكلل حياة العروسين بالرفاه، وأن يرزقهما الذرية الصالحة.

وأعربت عائلة الغرير، عن بالغ سرورها وسعادتها، بحضور وتشريف صاحب السمو حاكم رأس الخيمة والشيوخ والمدعوين حفل زفافهم ومشاركتهم أفراحهم.

وقدمت الفرقة الحربية، مجموعة من الأهازيج الشعبية التراثية الإماراتية، ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.