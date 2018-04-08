محمد بن زايد يزور محمد بخيت الكتبي

الشارقة 24 – وام:

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوم السبت، محمد بخيت الكتبي، وذلك في منزله بمدينة العين، بحضور عدد من أفراد أسرته.

ورحب الكتبي بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معرباً عن شكره وتقديره وأفراد أسرته لهذه اللفتة الكريمة وحرص واهتمام سموه على التواصل مع أبناء الوطن.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع محمد الكتبي وأفراد عائلته، الأحاديث الودية، التي تجسد عمق وقوة الروابط التي تجمع قيادة الدولة الحكيمة بأبناء الوطن، والحرص على استمرار التواصل معهم، وذلك انطلاقاً من نهج ممتد ومبادئ أصيلة غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، ويسير على خطاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، في لقاء المواطنين وزيارتهم وتلبية دعواتهم، داعين الله عز وجل أن يجزي مؤسسي الدولة خير الجزاء، على ما قدموه لوطنهم وشعبهم، وأن يديم الصحة والعافية على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وينعم على وطننا الغالي، بدوام الخير والأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة.

ورافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة، سعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.