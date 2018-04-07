حميد النعيمي يشهد افتتاح فندق ويندام جاردن كورنيش عجمان

الشارقة 24 – وام:

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، يوم السبت، افتتاح فندق ويندام جاردن كورنيش عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط رئيس مجلس إدارة شركة "آر القابضة".

وقام سموه والحضور بجولة تفقدية في الفندق، الذي يضم 179 جناحاً وغرفة جميعها مواجهة للشاطئ، بإطلالة خلابة على الخليج العربي، اطلع خلالها على محتوياته من أجنحة وغرف ومطاعم وغيرها من الخدمات التي يقدمها لنزلائه.

وأعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي، عن سعادته بافتتاح هذا الصرح السياحي الكبير في إمارة عجمان "فندق ويندام جاردن كورنيش عجمان"، والذي يعد إضافة جديدة للإمارة، نظهر من خلالها كرم الضيافة الإماراتية للعالم.