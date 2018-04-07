الاتحاد البرلماني العربي يُكرّم أمل القبيسي بجائزة التميز البرلماني

الشارقة 24 – وام:

كرّم الاتحاد البرلماني العربي، معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، بمناسبة فوزها بجائزة التميز البرلماني لفئة رؤساء البرلمانات العربية، تقديراً لإسهاماتها وإنجازاتها البرلمانية المتميزة على المستويين الوطني والعربي والصعيدين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك، خلال اجتماعات المؤتمر الـ 27 للاتحاد البرلماني العربي، والدورة الـ 23 للجنة التنفيذية للاتحاد التي اختتمت أعمالها، يوم الجمعة، في جمهورية مصر العربية، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وبحضور رؤساء البرلمانات العربية.

وأعربت معالي الدكتورة أمل القبيسي، عن فخرها بهذه الجائزة، مقدمة هذا الإنجاز إلى شعب الإمارات الغالي، وإلى قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رائدة تمكين المرأة الإماراتية، وسيدة العطاء التي لم تبخل على بنت الإمارات بأي دعم حتى ارتقت وظيفياً إلى أعلى المناصب في الدولة.