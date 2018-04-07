محمد بن راشد يُعزي بوفاة مبارك بوعميم

الشارقة 24 – وام:

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء بوفاة المغفور له مبارك محمد خميس بوعميم.

فقد قام سموه مساء السبت، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، بزيارة مجلس عزاء الفقيد، في منطقة أم سقيم في دبي، حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته، إلى أنجال المرحوم وعموم آل بوعميم، راجياً الله العلي القدير أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته.