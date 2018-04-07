محمد بن راشد يشهد أفراح الغرير

الشارقة 24 – وام:

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حفل الاستقبال الذي أقامه، جمعة أحمد ماجد الغرير، بمناسبة زفاف نجله محمد، إلى كريمة ماجد سيف أحمد الغرير.

وحضر الحفل، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي عصر السبت، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وعدد من الشيوخ، وأعيان البلاد، والفعاليات الاقتصادية في الدولة، وأقارب العروسين.

وبارك صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أفراح آل غرير، وهنأ العروسين، متمنياً لهما حياة زوجية مستقرة ومكللة بالسعادة والرفاء والبنين.