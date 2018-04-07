محمد بن راشد يمدد مهلة البناء على أراضي المنح لثلاث سنوات

الشارقة 24 – وام:

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بتمديد المهلة المحددة للبناء، على قطع الأراضي الممنوحة للمواطنين من حكومة دبي، لأغراض السكن الخاص، وذلك لمدة ثلاث سنوات إضافية، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المهلة الأصلية.

يأتي قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين، لتشييد مساكنهم الخاصة، بأسلوب مناسب يكفل لهم ولأسرهم، أعلى مستويات الراحة، في إطار حرص سموه على توفير المقومات كافة، التي تضمن للمواطنين السعادة، وأفضل أشكال الحياة الكريمة، وتعينهم على تحقيق استقرارهم الأسري.