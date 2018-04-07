"التربية" تسعى لإطلاق "منظومة إلكترونية" تختص بشؤون الطلبة

الشارقة 24:



كشف معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، عن توجه الوزارة قريباً لإطلاق مشروع "منظومة إلكترونية"، تختص بشؤون الطلبة، تتصل بشكل مباشر مع مختلف التفاصيل الحياتية والأكاديمية والمهارتية لكل طالب في المدرسة الإماراتية.



ويوفر المشروع قاعدة بيانات متخصصة وشاملة ترتبط بمجتمع الطلبة بما يسهم في توفير معلومات متخصصة تساعد الوزارة على الخروج ببرامج ومشاريع ومبادرات طموحة تحقق أهدافاً تربوية مهمة، بجانب دفع ميول الطلبة قدماً، ودعم توجهاتهم الأكاديمية بناء على ما يمتلكونه من مهارات وقدرات ومواهب وإمكانات شخصية.



جاء ذلك في كلمة لمعاليه خلال حضوره الورشة التعريفية الخاصة باستراتيجية وزارة التربية والتعليم 2017/2021 والتي نظمتها الوزارة بأبوظبي، بحضور سعادة المهندس عبد الرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، وسعادة الدكتور محمد المعلا وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي والوكلاء المساعدين، ومدراء الإدارات، والمناطق التعليمية، ومدراء النطاق في إمارة أبوظبي.