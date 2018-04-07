الإمارات تطبق الذكاء الاصطناعي بقطاع البنية التحتية

الشارقة 24:



شهد معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، تطبيق وزارة تطوير البنية التحتية لتقنية الذكاء الاصطناعي ضمن مشاريع الطرق الاتحادية.



وتساهم هذه التقنية في تقليل مدة تنفيذ المشروع بنسبة 54 % وتقليل استهلاك الوقود بنسبة 37 % وتقليل الاعتماد على القوى العاملة بنسبة 80 % وتقليل عددهم وعدد المعدات بنسبة 40 % وذلك أثناء جولة ميدانية، تفقدا خلالها مشروع تطوير طريق كلباء الدائري.



وأعلن معالي وزير تطوير البنية التحتية بدء العمل بالمرحلة الثانية من مشروع الطريق الرابط بين شارع الشيخ خليفة في الفجيرة بمركز خطم ملاحة وطريق E99 طريق كلباء الدائري، والذي يصل طوله إلى 7 كيلو مترات تقريباً، وتصل تكلفة الطريق المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الثالث من العام المقبل 2019 إلى 60 مليون درهم.