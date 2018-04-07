"فاطمة بنت مبارك للتطوع" يطلق مبادرة لتطوير مهارات المرأة الإماراتية

الشارقة 24 – وام:

أعلن برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع، عن إطلاق مبادرة وطنية لتطوير مهارات المرأة الإماراتية في المجالات الطبية المجتمعية والإنسانية تحت شعار "كلنا أمنا فاطمة".

وتهدف المبادرة إلى استقطاب الكوادر الطبية وتدريبها وتأهيلها كقياديين لتتمكن من خدمة المجتمع محلياً والإنسانية عالمياً.

وتأتي انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بأن يكون عام 2018 عام زايد، وذلك في مبادرة تعد الأولى من نوعها ومشتركة مع مبادرة "زايد العطاء" والاتحاد النسائي العام، وأكاديمية زايد للعمل الإنساني في نموذج مميز للشراكة المجتمعية المستدامة بين المؤسسات الحكومية والخاصة والغير ربحية.

وقالت سعادة نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تحرص على تبني المبادرات الهادفة إلى تطوير مهارات المرأة الإماراتية وبالأخص في المجالات الصحية من خلال برامج معتمدة أعدت وفق أفضل المعايير العالمية، وبالشراكة مع أبرز الجامعات الدولية لرفع مستوى الكوادر الوطنية وكفاءتها العلمية والعملية وتمكينها من خدمة المجتمع محلياً والإنسانية عالمياً.

وذكرت إن القيادة الرشيدة في الدولة تستحق التقدير والثناء، لأنها رعت المرأة الإماراتية ووفرت لها كل سبل النجاح، وجسدت فيها قيم العطاء التي رسمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في دعم المرأة وتمكينها من جميع فرص العلم والعمل حتى نجحت ووصلت إلى أعلى المراتب العلمية والعملية، وساهمت بشكل فعال في العمل الإنساني العالمي الميداني.

من جانبه، أكد الدكتور عادل السامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، أن مبادرة تطوير مهارات المرأة الإماراتية في المجالات الطبية تهدف إلى استقطاب أفضل الكوادر الوطنية وبناء قدراتها وتنمية روح القيادة الشبابية، وإكساب المرأة الشابة مهارات إدارية ومهنية وتخصصية وميدانية في مجال طب المجتمع والطب الميداني الإنساني.

وقال إن المبادرة تهدف أيضاً إلى ترسيخ ثقافة العمل الإنساني وتأهيل كوادر وطنية كقياديين على مستوى عال من المهارات في المجالات الطبية والإنسانية من خلال برامج تدريبية تخصصية، وضمن منهج معتمد وبإشراف خبراء محليين وعالميين من أبرز الجامعات والمراكز العالمية، وبالشراكة مع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة وغير الربحية.