الإمارات تدعم أمن وجيش لبنان بـ 200 مليون دولار

الشارقة 24 – وام:

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديمها دعماً للجيش وقوى الأمن اللبنانية، بما يعادل 200 مليون دولار، مناصفة بين المؤسسة العسكرية والقوى الأمنية، وذلك استمراراً للجهود التي تبذلها في سبيل استقرار وازدهار لبنان وشعبه.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها: إن الإمارات تواصل دعمها المستمر لاستقرار لبنان ومؤسساته، والوقوف إلى جانب الأشقاء في الظروف كافة، ومن هذا المنطلق فإن الإمارات كانت على الدوام مشاركة في المؤتمرات وداعمة للجهود الساعية لدعم لبنان وشعبه، وفي هذا الشأن يأتي دعم المؤسسة العسكرية بما يعادل 100 مليون دولار، وقوى الأمن بما يعادل 100 مليون دولار أيضاً.

وأكدت الوزارة، حرص دولة الإمارات على ضمان استقرار لبنان وأمنه، انطلاقاً من وشائج الانتماء العربي المشترك، وضمن مسؤولية الإمارات الدولية تجاه الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وقالت الوزارة في ختام بيانها: إن مناعة وقوة المؤسستين العسكرية والأمنية في لبنان أولوية لدولة الإمارات، في هذه الظروف الدقيقة، لما لذلك من دور في تعميق استقرار لبنان واستعادة دوره في محيطه الإقليمي.