تخريج 6 دورات تخصصية في شرطة رأس الخيمة

الشارقة 24 - وام:

احتفلت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بتخريج 201 منتسب من فئة الضباط والأفراد، ضمن ست دورات تخصصية متنوعة.

وشملت الدورات: إعداد المحاضرين، والقيادة في تحفيز الموظفين، وإدارة الوقت، وإدارة التغيير والابتكار، إضافة إلى ورشتي عمل تثقيفيتين حول الوقاية من الجريمة، والحس الأمني.

تلقى المنتسبون خلال الدورات، تدريباً نظرياً مكثفاً، حسب اختصاص كل منتسب ومجاله.

وأكد العقيد سعيد محمد المهيري مدير معهد تدريب شرطة رأس الخيمة، خلال حضوره، حفل التخريج، أهمية البرامج التدريبية التي يتم عقدها بشكل أسبوعي في المعهد، ضمن استراتيجية وزارة الداخلية، في تأهيل المنتسبين ورفع كفاءتهم، للإسهام بجهودهم في مواصلة مسيرة التطوير والتحسين، في العمل الشرطي والأمني.