الإمارات تجدد التأكيد على حقها بالسيادة على جزرها المحتلة

الشارقة 24 – وام:

اختتم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي، مشاركاته في المؤتمر الـ27 للاتحاد البرلماني العربي في القاهرة، بكلمة لسعادة مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس، أكد خلالها أهمية ومحورية دور البرلمانات العربية في القضايا العربية الاستراتيجية وبناء الدولة، في ظل عالم يشهد العديد من الاضطرابات والانقسامات والتجاذبات المعقدة في العلاقات الدولية.

ولفت سعادته إلى ما شهده عالمنا العربي من ظروف استثنائية معقدة، بلغت الذروة في بعض حالاتها بدفع دول عربية إلى حافة الانقسام والتفكك، بينما انزلقت دول أخرى إلى حالة اللادولة وفي مصاف الدول الفاشلة.

وقال سعادة النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي: "إننا نؤمن في دولة الإمارات بأن عالمنا العربي يمتلك كل مقومات العودة والنهوض واستئناف حضارته، برغم كل المشاكل والتحديات المحيطة به، لهذا فإن علينا كبرلمانيين بأن نستجمع قوانا ونشحذ هممنا، ونخلق من الأزمات باقات من الآمال والفرص".

وأكد سعادته مجدداً على موقف دولة الإمارات الثابت وحقها الشرعي إزاء سيادتها على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التي احتلتها إيران، منتهكة بذلك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقال "إننا لن نتخلى عن مطالبنا السلمية المشروعة بإنهاء الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث، إما طواعية أو من خلال الوسائل السلمية عبر التفاوض المباشر الجاد، وأجندة محددة أو باللجوء إلى الآليات السلمية لحل النزاعات الدولية، وعلى رأسها اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".

وأضاف "نطالب بأن تعمل الدول العربية على تفعيل القرارات الصادرة من الجامعة العربية والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي وكل المؤسسات الأخرى، بشأن اتخاذ ما يناسب من إجراءات لضمان الاستجابة الإيرانية لمساعي دولة الإمارات المشروعة دولياً في إنهاء هذا الاحتلال، وأن يتم وقف كل الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوم بها إيران في الجزر الإماراتية المحتلة"، وأكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وكانت الشعبة البرلمانية الإماراتية، قد شاركت في المؤتمر، بوفد برئاسة سعادة مروان بن غليطة، وضم سعادة كل من محمد بن كردوس العامري، وخالد بن زايد الفلاسي، وأحمد يوسف النعيمي، وأحمد محمد الحمودي، وسالم عبد الله الشامسي، وخلفان عبد الله بن يوخه، وناعمة عبد الله الشرهان، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس.