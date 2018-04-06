سعود بن صقر يشهد احتفالات نادي "الجزيرة الحمراء"

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، على أهمية الدور الثقافي والمجتمعي والتربوي للاندية الرياضية بجانب دورها الرياضي، مشدداً على ضرورة تعزيز دور الأندية في ترسيخ روح الولاء والانتماء للوطن في نفوس النشء من أبناء الوطن، وتسخير كافة الإمكانات لصقل المواهب الرياضية الشابة، تمهيداً لحمل شعار الوطن في المحافل الدولية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي شهده سموه مساء أمس، بمناسبة احتفالات نادي الجزيرة الحمراء باليوبيل الذهبي للنادي، تحت شعار "خمسون عاماً من العطاء"، بحضور الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي، وعدد من القيادات الرياضية والمجتمعية بالدولة .

وقدم سموه التهنئة إلى مسؤولي النادي، بمناسبة اليوبيل الذهبي وافتتاح المنشآت الجديدة، مؤكداً أن العمل والتكاتف بين الجميع هو السبيل لرفعة وشموخ الدولة وتطور الإمارة، كما حيا سموه الجهود الكبيرة في الإعداد والتنظيم للفعاليات التي رافقت الاحتفال باليوبيل الذهبي.

وافتتح صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، لدى وصوله الحفل، ستاد سعود بن صقر القاسمي الجديد، كما وضع حجر الأساس للمشروع التجاري الجديد في النادي، الذي يشتمل على 44 محلاً تجارياً إلى جانب منشآت أخرى لدعم الاستثمار.