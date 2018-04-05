منصور بن محمد يزور معرض التاجر الصغير 2018

الشارقة 24 – وام:

تفقد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، مساء اليوم الخميس، معرض مسابقة التاجر الصغير 2018 في دورته الـ ـ12، الذي تنظمه مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وذلك في "سيتي ووك" بدبي.

واطلع سموه خلال جولته في المعرض، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، على المشاريع المشاركة التي تميزت بروح الإبداع والتنافسية على الرغم من صغر سن الطلبة المشاركين في المعرض.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بدور مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في توفير البيئة المثالية للطلبة المشاركين بالمسابقة، مشيراً إلى ضرورة غرس مبدأ التنمية ونهج ريادة الأعمال في نفوس الأجيال الجديدة من شباب الإمارات والعمل على إعطائهم الفرصة الحقيقة للخروج بمشاريع مستقبلية ذات طابع تنافسي ومساهم في نمو اقتصاد البلد.

ويشارك في المعرض 580 مشروعاً في الفترة من 5 وحتى 7 إبريل الجاري، ويقوم المشاركون من الطلاب والشباب فئة الكبار من 12 وحتى 25 سنة، وفئة الصغار من 5 وحتى 11 سنة، وأكثر من عشرة مشاريع لذوي الاحتياجات الخاصة بعرض وتسويق مشاريعهم والتنافس من خلال منصة شاملة تشكل نقطة انطلاق نحو عالم ريادة الأعمال.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قد أطلق المرحلة الأولى من المسابقة بحلتها الجديدة في ديسمبر الماضي، بالتعاون بين مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع موقع "سوق. كوم"، الذي قدم أكبر منصة إلكترونية للمسابقة، لإتاحة الفرصة لكافة المشاركين من اليافعين والشباب ومن مختلف الجنسيات في الدولة للمشاركة في المسابقة، وعرض وبيع منتجاتهم من خلال المنصة التفاعلية الخاصة بالمسابقة والتنافس فيما بينهم للوصول إلى أكبر عدد من العملاء المستهدفين، مع توفير الدعم اللوجستي اللازم لعمليات البيع.