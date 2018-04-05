اختتام فعاليات مخيم "أبناء الفخر" الربيعي في الرباط

الشارقة 24 – وام:

أسدل الستار الأربعاء، عن فعاليات ونشاطات مخيم "أبناء الفخر"، الذي أقامه مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي بمشاركة عدد من أبناء الشهداء، وذلك في إطار مبادرات المكتب الهادفة إلى تقديم الرعاية والدعم لأبناء وأسر الشهداء.

وضم المخيم في دورته الربيعية الثانية التي أقيمت ما بين 30 مارس وحتى 4 إبريل الجاري، مجموعة من أبناء شهداء الوطن الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 إلى 22 عاماً.

كما شارك في فعاليات المخيم عدد من أبناء الشيوخ من بينهم الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن نهيان بن زايد آل نهيان، والشيخ سلطان بن فلاح بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان.

وتضمن المخيم فعاليات وأنشطة رياضية واجتماعية استهدفت تنمية القدرات والعلاقات الاجتماعية، وتحمل المسؤولية لدى المشاركين، إضافة إلى تزويدهم بمعلومات وخبرات جديدة توسع مداركهم وثقافاتهم، الأمر الذي يساهم في زرع القيم الإيجابية لديهم.

كما تضمنت فعاليات المخيم، دروساً نظرية وعملية في الرماية والصيد والفروسية وركوب الخيل والمسابقات الرياضية والترفيهية، إضافة إلى التعرف على أنواع الحيوانات المختلفة وطبيعتها وزراعة أشجار البلوط، فضلاً عن التدريب العملي على طرق وأساليب البقاء والتعايش في الغابات وأساسيات التخييم.

وصاحب الفعاليات وبمناسبة عام زايد، إلقاء محاضرات عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وإبراز القيم النبيلة التي كان يحملها، وشجع على نشرها مثل العطاء والتعاون والخير وتحمل المسؤولية والاهتمام بالرياضات التراثية وغيرها.

وقال الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، إن تجربة مخيم أبناء الفخر الربيعي حققت أهدافها المتمثلة في تمكين أبناء الشهداء من مواصلة مسيرة العطاء والمحبة والخير، مشيراً إلى أن هذه التجربة ساعدتهم على استغلال أوقات فراغهم في دورات تعود عليهم بالفائدة الثقافية والعلمية والتجربة الحياتية وتوفير سبل الترفيه الهادف لهم.

وأشاد بتفاعل أبناء الشهداء المشاركون في المخيم، مثنياً على نشاطهم وحماسهم وسرعتهم في تعلم واكتساب الخبرات والمعارف العلمية والعملية.