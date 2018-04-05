شرطة أبوظبي تطلق مبادرة الطباعة ثلاثية الأبعاد في المجال الجنائي

الشارقة 24 – وام:

أطلقت شرطة أبوظبي ممثلة في إدارة الأدلة الجنائية بقطاع شؤون الأمن والمنافذ، مبادرة الطباعة ثلاثية الأبعاد للاستفادة منها في المجال الجنائي لاكتشاف الجريمة وعرض أدلتها بشكل ملموس على نحو يربط الدليل الجنائي بأحداث الجريمة بشكل أوضح.

وقال العميد عبد الرحمن الحمادي مدير إدارة الأدلة الجنائية: إن شرطة أبوظبي تستشرف المستقبل بهذه التقنية المتطورة والاستفادة منها حالياً في عدة مجالات منها عرض الدليل في دور التحقيق والقضاء موضحاً به الآثار في القضايا الجنائية أو لأغراض التدريب وصناعة المواد الاستهلاكية فيما يخص ضمان استمرارية الأعمال.

وأكد أهمية مواكبة التطورات العلمية والتقنية الحديثة في جميع المجالات الأمنية والجنائية لرفع كفاءة العمل.. مشيراً إلى أن الفريق المختص قام بطباعة عدد من النماذج ثلاثية الأبعاد من الممكن استخدامها في التدريب على الذخائر "الطلقات" وأجزاء من العظام وعدد من الجماجم والتي من الممكن استخدامها مستقبلاً لتوضيح ما بها من آثار تسهم في تحقيق العدالة دون الحاجة لنقل الدليل الأصلي للقضاء حفاظاً على مشاعر ذوي المجني عليهم.

يشار إلى أن استخدام شرطة أبوظبي لهذه التقنية يأتي تماشياً مع تطلعات حكومة الإمارات بأن تكون في الصدارة دائماً في المجالات كافة.