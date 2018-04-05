نهيان بن مبارك يشهد تخريج 608 طلاب في "أبوظبي بوليتكنك"

الشارقة 24 – وام:

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، مساء أمس الأربعاء، حفل التخريج الأول لطلبة كلية أبوظبي بوليتكنك للهندسة، التابعة لمعهد التكنولوجيا التطبيقية، والذي ضم 608 طلاب وطالبات من مختلف التخصصات.

حضر الحفل الذي أقيم في المسرح الوطني في أبوظبي معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتدريب والتعليم التقني والمهني، والدكتور علي النقبي مدير كلية أبوظبي بولتيكنك والدكتور أحمد العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في كلمته: "أن حفل التخرج مناسبة وطنية مهمة نتطلع فيها إلى عطاء هؤلاء الخريجين وإسهاماتهم المأمولة في نهضة الدولة وتقدم المجتمع".