"وطني الإمارات" تطلق 50 فعالية وطنية على مستوى الدولة

الشارقة 24:

أعلنت مؤسسة وطني الإمارات عن استعدادها لتنظيم وتنفيذ مجموعة من الفعاليات والمبادرات المرتبطة بمناسبات وطنية وعالمية ودينية خلال العام الجاري، لتحقيق أهداف المؤسسة المرتبطة بعام زايد النابعة من قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي.

البرامج الإنسانية

وابتداءً من إبريل الجاري ستطلق المؤسسة فعالية "معاً لأجلكم" بمناسبة اليوم العالمي للتوحد، وذلك بدعوة أسر أطفال التوحد والمعلمين، بهدف دعمهم ورفع معنويات أسرهم وإظهار تكافل المجتمع لاحتوائهم، بالإضافة لإطلاق الدورة الثانية لبرنامج سفراء وطني الإمارات والتي تضمن 17 ورشة وبرنامجاً تدريبياً عملياً لـ 60 طالباً.

كما تشارك المؤسسة بالمناسبات العالمية ومنها اليوم العالمي للرياضة ويوم الصحة العالمي وفعاليات أسبوع التراث وأسبوع الصم، بالإضافة لليوم العالمي للعمال والثلاسيميا واليوم العالمي للأسرة.

برامج شهر رمضان

تعمل المؤسسة على إطلاق مجموعة برامج خاصة بشهر رمضان الفضيل تتضمن مبادرة السحور الرمضانية وجائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني، والتي تركز على تعزيز قيم التقدير والثناء لمؤسسات وأفراد المجتمع.

لتكون بصماتهم دليل طريق الخير والعمل الإنساني في مجالات الفكر والثقافة والإنسانية والوطنية، وتنظم المؤسسة جلسات حوارية ومحاضرات تفاعلية ضمن برنامج القافلة الرمضانية التي تطرح قضايا مع عامة الجمهور عن الاعتدال والتعايش وسماحة الدين في تقبل الآخر وممارسات المواطنة الصالحة.

البرامج الشبابية

وفي النصف الثاني من العام الجاري وضعت المؤسسة تصوّراً لإطلاق مبادرات شبابية منها مبادرة "العمل التطوعي تمكين وتنمية" وملتقى الأيتام وذوي الإعاقة واليوم العالمي لمبادرات الشباب، أما المبادرات الوطنية ستكون عبارة عن المعرض المتنقل لتثقيف الجمهور عن ممارسات المواطنة الصالحة ومعرض الأنماط الإماراتية ويوم المرأة الإماراتية.

المناسبات الوطنية

انطلاقاً من شهر سبتمبر تبدأ المؤسسة بتنفيذ البرامج الخاصة بالمناسبات الوطنية منها حملة حماة العلم والتي تتضمن زيارات ميدانية لمساكن المواطنين ورفع الأعلام على منازلهم وإتاحة الفرصة أمام فرق التطوع للمشاركة في الحملة لنشر ثقافة التعامل مع العلم والمواصفات القياسية المعتمدة لعلم الدولة، بالإضافة لاحتفال بيوم العلم 3 نوفمبر، الذي تحرص المؤسسة على تنظيمه.

وفي ديسمبر أعدّت المؤسسة 5 برامج ختامية للاحتفاء باليوم العالمي لذوي الإعاقة ويوم التطوع العالمي واليوم العالمي للغة العربية والتضامن الإنساني، وإطلاق الدورة الثالثة لبرنامج سفراء وطني الإمارات.