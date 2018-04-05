نهيان بن زايد يشيد بفوز "الاتحاد الرياضي" بجائزة الصحافة العربية

الشارقة 24 – وام:

أشاد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بفوز "الاتحاد الرياضي" بجائزة الصحافة العربية للمرة السادسة، واصفاً إياه بأن الملحق الرياضي من الركائز المهمة في إعلام الدولة، لأنه يتميز بالعمق في الطرح والمسؤولية في عرض الأفكار والموضوعية، في تناول القضايا، ولهذا فإنه دائماً على منصة التكريم سواء كانت عربية أو خليجية أو آسيوية.

وتقدم سموه بالتهنئة إلى منظومة العمل في صحيفة الاتحاد، بمناسبة هذا التكريم الذي صادف أهله، لافتاً إلى المكانة البارزة للإعلام في عقل وفكر القيادة، وأشار سموه إلى أن ملحق "الاتحاد الرياضي" يقدم نموذجاً في العطاء المتميز والقدرة على الاستمرار بنفس قوة الدفع ومن أجل هذا فهو دائماً من المرشحين لنيل أفضل الجوائز، موضحاً أن الفوز بجائزة الصحافة العربية نبأ سار يعزز مكانة أبوظبي في "عام زايد"، ويعكس مستوى النضج والابتكار في المساهمة الفاعلة لبناء نجاحات المشهد الرياضي بالدولة.