الإمارات تشارك في اجتماعي تنفيذية وقانونية الاتحاد البرلماني العربي

الشارقة 24 – وام:

شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي، في أعمال الدورة الـ 23 للجنة التنفيذية، واجتماع لجنة الفريق القانوني للاتحاد البرلماني العربي، اللذين عقدا الأربعاء بالقاهرة، حيث تمت مناقشة عدد من التقارير المتعلقة بأعمال اللجان والمشاريع التي تتعلق بقضايا ذات أولوية عربية واهتمام مشترك.

ضم الوفد، سعادة أحمد يوسف النعيمي، وسعادة أحمد محمد الحمودي، عضوي المجلس الوطني الاتحادي.

وقال سعادة أحمد يوسف النعيمي: إن مشاركة وفد الشعبة في اجتماع لجنة الفريق القانوني للاتحاد لتمثيل دولة الإمارات في هذه اللجنة، وذلك لدورها الفاعل في التصدي لمناقشة القضايا التي تضطلع بها اللجنة، إضافة لمساهمة الدولة الفاعلة في العمل العربي المشترك.

من جانبه، قال سعادة أحمد الحمودي إن الوفد شارك في أعمال اجتماع الدورة الثالثة والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، حيث تم الاطلاع على تقرير الأمين العام للاتحاد حول تنفيذ قرارات المؤتمر الرابع والعشرين والمؤتمر الخامس والعشرين الطارئ والمؤتمر السادس والعشرين الطارئ للاتحاد، وأنشطة الأمانة العامة منذ انعقاد الدورة للجنة التنفيذية للاتحاد، وانعقاد الدورة 23 للجنة التنفيذية للاتحاد.