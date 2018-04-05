الإمارات تبث الأمل في دار العجزة والمسنين في عدن

الشارقة 24 – وام:

زار وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، يوم الأربعاء، دار العجزة والمسنين في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، واطلع على أحوال المسنين المقيمين فيها واحتياجاتهم الحياتية.

وتعرف الوفد، خلال الزيارة من القائمين على الدار، التي تحتضن 67 عاجزاً ومسناً من الجنسين، على المتطلبات الضرورية التي يحتاجها هؤلاء المسنون والدار في الوقت نفسه، ومن بينها مولد كهرباء، إضافة إلى صيانة بعض الأقسام، ومنها المصلى، لتهيئة حياة كريمة للمقيمين فيه، في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، التي تبث الأمل في أرجاء المدن اليمنية.

وأعرب علي عيدروس مدير الدار والمسنون عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تقدم دعماً متواصلاً للشعب اليمني، من أجل تطبيع حياته وانطلاقه نحو مستقبل أفضل.