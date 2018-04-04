قرقاش يبحث ورئيس أذربيجان تعزيز العلاقات

الشارقة 24 – وام:

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، يوم الأربعاء، إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان.

جاء اللقاء على هامش الاجتماع الوزاري لمؤتمر وزراء خارجية الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، الذي عقد في العاصمة الأذرية باكو على مدار يومين.

ونقل معالي الدكتور قرقاش، خلال اللقاء، إلى الرئيس الأذري، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم له بموفور الصحة والعافية ولحكومة وشعب أذربيجان بالتقدم والازدهار.

من جهته، أشاد الرئيس علييف برؤية الإمارات العربية المتحدة ونموذجها التنموي، والذي يرسل رسائل إيجابية في المنطقة، وثمّن علاقته مع قيادة دولة الإمارات، مشيداً بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع النواحي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وأذربيجان، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها، وخاصة في مجالات التعاون في المشاريع الاقتصادية والاستثمارية، بما يعكس العلاقات المتميزة والمتطورة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين.

كما جرى، بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.