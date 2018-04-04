سيف بن زايد يشهد العرس الجماعي لأبناء المنهل

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، العرس الجماعي الأول الذي أقامته منطقة المنهل في أبوظبي، مساء الأربعاء، بمناسبة زفاف 14 شاباً من أبنائها.

كما حضر العرس الجماعي، الذي أقيم بمجلس المنهل في أبوظبي، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، وعدد من المسؤولين والسفراء، ووجهاء القبائل ووجهاء المنطقة، وجمع من الأهل والأصدقاء.

وهنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان والحضور، جميع العرسان وذويهم، بهذه المناسبة السعيدة متمنين لهم حياة سعيدة ومستقرة .

وأشاد معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمسيرة أبناء الوطن وحرص سموه على مواكبة كل القضايا التي تهم جيل الشباب.

وقدمت فرق الفنون الشعبية أنواعاً مختلفة من الأهازيج والفنون التراثية والقصائد والكلمات في حب الوطن، ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة التي تأتي ضمن "عام زايد"، وفي إطار رعاية القيادة الرشيدة للأعراس الجماعية، تشجيعاً لشباب الوطن على بدء حياة جديدة سعيدة، وبناء أسر متماسكة قوية، تكون عماداً لهذا الوطن المعطاء، الذي لا يبخل على أبنائه ويضعهم في مقدمة أولوياته.

من جانبهم، أعرب العرسان وأسرهم عن شكرهم للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، الذي لا يدخر جهداً في سبيل إسعاد شباب الوطن ودعمه بكل الوسائل التي تكفل له حياة رغيدة، مشيدين في الوقت نفسه برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لهذا العرس الجماعي، الذي أدخل الفرحة إلى قلوبهم وقلوب ذويهم في هذه المناسبة السعيدة.