الإمارات والأوروغواي توقعان مذكرة للإعفاء من التأشيرات

الشارقة 24 – وام:

وقعت دولة الإمارات وجمهورية الأوروغواي الشرقية، مذكرة تفاهم للإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية، المهمة والعادية، حيث ستساهم هذه المذكرة بتسهيل الدخول والخروج والمرور لمواطني البلدين عبر أراضيهما، بدون الحصول على تأشيرة الدخول، وبدون رسوم لفترة أقصاها 90 يوماً.

وقع المذكرة أحمد عبد الرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، وأرييل أروتورو بيرجامينو سوسا نائب وزير الخارجية لجمهورية الأوروغواي، وذلك في ديوان الوزارة بأبوظبي.

وأكد أحمد عبد الرحمن الجرمن، أن توقيع هذه المذكرة، من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والأوروغواي.

وتم خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون المشترك والصداقة بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد سوسا، حرص بلاده على تعزيز أواصر علاقاتها الثنائية مع الإمارات، التي توليها حكومة بلاده اهتماماً خاصاً، نظراً للمكانة المتميزة التي وصلت إليها الإمارات.