بإسناد إماراتي.. التحالف العربي يدمر مواقع وتعزيزات عسكرية حوثية

من غارات التحالف العربي على مواقع الحوثيين في اليمن

الشارقة 24 – وام:

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، سلسلة غارات نوعية استهدفت تدمير مواقع عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي الإيرانية في ضواحي الحديدة، وتعزيزات عسكرية في منطقة المبرز بمديرية جبل راس كانت في طريقها إلى الجراحي بجبهة الساحل الغربي لليمن، أسفرت عن وقوع عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين.

كما استهدفت الغارات الجوية، مخازن أسلحة وذخائر وتجمعات للميليشيات في مديرية موزع ومنطقتي العمري والبرح غربي محافظة تعز، وخلفت خسائر فادحة في صفوف الميليشيات وأنهكت قدراتهم العسكرية.

وقال مصدر عسكري: إن قوات الجيش اليمني قامت بهجوم مباغت على تجمعات الميليشيات في مديرية جبل راس التي تشرف على مديريات الجراحي وبيت الفقيه وزبيد، وسط فرار لعناصر الميليشيات وارتباك في صفوفهم، وأشار إلى أن استهداف مواقع الميليشيات في مديرية جبل راس يقطع التمدد الحوثي إلى أكثر من جهة.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش اليمني والمقاومة تصدت لكافة محاولات التسلل البائسة لميليشيات الحوثي الإيرانية، نحو المناطق المحررة بجبهة الساحل الغربي، والتي كانت تستهدف تنفيذ عمليات إرهابية ضد المدنيين.