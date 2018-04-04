سفير الدولة يحضر أعمال المؤتمر الدولي الـ 5 للإعاقة بالرياض

الشارقة 24 – وام:

حضر سعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، أعمال النسخة الخامسة للمؤتمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل بعنوان "رؤية وآفاق نجاح" والمعارض المصاحبة والذي افتتحه سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.

وقال الأمير سلطان بن سلمان في كلمته: "إننا عملنا في مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وبشراكة مع مؤسسات الدولة والمؤسسات العلمية المرموقة حول العالم وشركائنا في بلادنا وفي كل مكان لمواجهة الإعاقة بمنظومة من الحلول المتقدمة التي تستند على مواكبة التقنية والعلوم الحديثة والاستفادة من التجارب الناجحة".. مشيراً إلى أن المؤتمرات الأربعة السابقة خرجت بـ 34 توصية بنيت على الدراسات البحثية وقامت على ممارسات علمية موثوقة وتجاوزت نسبة التنفيذ الـ 90 في المائة.

وأضاف: "نتضامن جميعا مع إخوتنا وأبنائنا المعاقين الذين يكابدون متخطين العقبات والتحديات الهائلة التي تعترضهم جراء الإعاقة التي يحولونها إلى قصص نجاح ويعملون بمثابرة لكي يصبحوا أعضاء فاعلين نافعين في مجتمعاتهم وكمتابع لقضية الإعاقة وكعامل في هذا المجال الرحب مع المعاقين وأسرهم منذ ما يقارب من خمسة وثلاثين عاماً فإني لا أجد أفضل من أن نطلق على هذه الفئة المكافحة مسمى "ذوي القدرات الخاصة" فهم يثبتون لنا كل يوم ولأنفسهم أنهم قادرون ومثابرون ومنجزون".