وزير خارجية سان مارينو وسفير الدولة يناقشان تعزيز العلاقات

الشارقة 24 – وام:

استقبل نيكولا رينزي وزير خارجية جمهورية سان مارينو، سعادة صقر ناصر الريسي سفير الدولة غير المقيم لدى سان مارينو.

ونقل سعادة سفير الدولة إلى نيكولا رينزي، تحيات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وتمنياته لسان مارينو دوام التقدم.

من جانبه حمل نيكولا رينزي سعادة سفير الدولة تحياته لسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، متمنياً لسموه مزيداً من التوفيق والنجاح ولدولة الإمارات دوام الرخاء والازدهار.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مشاركة وفد جمهورية سان مارينو في ملتقى الاستثمار السنوي 2018 في الفترة من 9 إلى 11 أبريل الجاري في مركز دبي التجاري العالمي والتحضير للقاءات الرسمية الثنائية المتوقعة بين الجانبين على هامشه.

وناقش الطرفان آفاق تعزيز العلاقات والاستثمارات الثنائية بين البلدين وتبادلا الآراء حول التعاون الثقافي بهدف تعزيزه تزامناً مع عام زايد.

وأكد وزير خارجية سان مارينو حرص بلاده على المشاركة في المنتديات واللقاءات التي تشهدها الإمارات لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.. مشيراً إلى أهمية التعاون بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سان مارينو في شتى المجالات.