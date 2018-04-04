وفد من "الدفاع" و"القوات المسلحة" يشارك بمؤتمر موسكو للأمن

الشارقة 24 – وام:

يشارك وفد من وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة في "مؤتمر موسكو للأمن الدولي" الذي انطلق اليوم الأربعاء، في العاصمة الروسية موسكو ويستمر يومين.

يترأس الوفد سعادة اللواء الركن طيار فلاح القحطاني الوكيل المساعد للسياسات والشؤون الاستراتيجية بوزارة الدفاع، ويضم عدداً من كبار ضباط وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة.

ويبحث المؤتمر قضايا مكافحة الإرهاب الدولي والتحديات التي تهدد الأمن العالمي والنزاعات في الشرق الأوسط ويسلط الضوء على الأوضاع المتعلقة بالأمن في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.

وناقش المشاركون في المؤتمر في يومه الأول عدة محاور تناولت مناطق تخفيف التوتر ومحاولة وقف إطلاق النار، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين الأطراف المتنازعة، والمساعدات الإنسانية والإجراءات المتعلقة بنزع الألغام وعوامل عودة الحياة الطبيعية وكذلك الصراعات في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب ومحاربة تنظيم "داعش" في سوريا.

ويشارك في المؤتمر وفود من 95 دولة بينهم 30 وزيرا للدفاع و15 من رؤساء الأركان العامة ونواب وزراء الدفاع وعدد من ممثلي منظمات دولية وخبراء في مجال الأمن.