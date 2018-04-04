سلطان بن زايد: التعليم أساس تطور الأمة ونموها

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مركز سلطان بن زايد، أن التعليم أساس تطور الأمة ونموها وحضارتها.

وأشار سموه إلى أن فجوة المعرفة لا فجوة الدخل أصبحت المحدد الرئيسي لمقدرات الدول في العالم الآن.. مضيفاً أن اكتساب المعرفة يأتي عن طريق التعليم والبحث العلمي والتطوير التقني فلا مستقبل بدون النهضة في هذه المجالات في خضم التحولات العالمية السريعة.

وقال سموه في كلمة وجهها لندوة "تطوير التعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة" التي نظمها مركز سلطان بن زايد بتوجيهات ورعاية سموه في مسرح أبوظبي بمنطقة كاسر الأمواج اليوم الأربعاء: إن هذه الندوة تتناول موضوعاً بالغ الأهمية وهو تطوير التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشدد سموه على دور المدرسة فهي المدخل والمخرج للمنتجات العلمية والتقنية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ومنها يتخرج الطبيب والمهندس والمحامي والأستاذ والإداري والفنان والكاتب وغيرهم.

وأضاف سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، في كلمته التي ألقاها نيابة عن سموه سعادة منصور سعيد عمهي المنصوري نائب سمو مدير عام مركز سلطان بن زايد، أن تنشئة أجيال قادرة على الابتكار والإبداع يتطلب العديد من الأمور منها على سبيل المثال إنشاء مؤسسات تعليمية متطورة وتحتوي أفضل التقنيات الحديثة والانفتاح على العالم وعلى تجاربه الحديثة واكتساب أفضل المهارات والخبرات التي تساهم في تنمية المجتمع وتطوره واختيار كوادر تعليمية وفنية وإدارية ذات كفاءة عالية وخبرة كبيرة.

وأكد أن ما نشاهده من اهتمام دولة الإمارات بالارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي ما هو إلا دليل على إدراك الدولة لأهمية ذلك وتعد ندوة اليوم جزءاً من هذا الاهتمام.

حضر الندوة.. معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم وسعادة عبد الله فاضل المحيربي وكيل ديوان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة وسعادة خليفة سلطان العقروبي وكيل وزارة مدير مكتب الشكاوى والتظلمات في الديوان وسعادة حمود حميد المنصوري وكيل إدارة أعمال سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان وسعادة حميد محمد سعيد الرميثي الوكيل المساعد بديوان سموه وسعادة محمد سعيد بن عباد الهاملي الوكيل المساعد بديوان سموه وسعادة سنان أحمد المهيري المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات بنادي تراث الامارات وسعادة علي عبد الله الرميثي المدير التنفيذي للدراسات والإعلام بالنادي وعدد من سفراء الدول العربية ونحو 150 من الضباط المنتسبين لكلية الشرطة في أبوظبي.