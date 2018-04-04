"الهلال" توزع مساعدات غذائية على موظفي الصرف الصحي في حضرموت

الشارقة 24 - وام:

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس الثلاثاء، مساعدات غذائية على موظفي مؤسسة المياه والصرف الصحي بمديرية تريم بوادي حضرموت.



ويأتي توزيع المساعدات الإنسانية تجسيداً للدور الإنساني الذي تقوم به الهيئة، الذراع الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومساهمةً منها في تخفيف الأعباء المعيشية عن العديد من العائلات التي تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة.

وأكد أحمد النيادي نائب رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت حرص الهيئة على توزيع هذه المساعدات الإنسانية على موظفي المؤسسة، لتذليل الصعوبات الحياتية أمامهم، مشيراً إلى استمرار عملية توزيع هذه المساعدات ضمن خطة مكثفة وضعتها الهيئة للتخفيف عن المحتاجين من الأشقاء اليمنيين في ظل الظروف التي يعيشونها.