الإمارات تشارك بورشة عمل "رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي"

الشارقة 24 – وام:



شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، بورشة عمل حول دعم التعزيز المؤسسي للأمانة العامة لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي "أيورا"، استضافتها جمهورية موريشيوس مؤخراً.



ترأس وفد الدولة سعيد الشامسي نائب مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وضم الوفد، فاطمة السويدي رئيسة الشؤون المالية والإدارية في سفارة الدولة لدى جنوب أفريقيا، وطارق باوزير رئيس قسم الشؤون المالية والإدارية والقنصلية وشؤون المواطنين، في سفارة الدولة لدى موزمبيق، وعفراء المهيري أخصائية منظمات اقتصادية في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي.



وأكد سعيد علي الشامسي في كلمته خلال الورشة، التي ناقشت عدداً من الموضوعات المدرجة على أجندتها، أن التعاون القائم بين الدول الأعضاء و الأمانة العامة للرابطة سيعمل على تعزيز الشراكات الدولية في الرابطة، موضحاً أن الحوار المباشر من شأنه أن يؤدي إلى تواصل أكثر وضوحاً وفعالية وتطوير روابط أقوى بين الدول الأعضاء والأمانة .