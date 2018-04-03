حمدان بن راشد يشهد العرس الجماعي التاسع ضمن "أفراح دبي"

الشارقة 24 – وام:



شهد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس بلدية دبي، العرس الجماعي المشترك التاسع، لدوائر دبي المحلية "أفراح دبي"، لـ 48 عريساً من العاملين في بلدية دبي وهيئة الصحة ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.



حضر العرس الجماعي الذي أقيم تحت رعاية سموه بمركز دبي التجاري العالمي، معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، والدكتور حمد الشيباني مدير عام دائرة الشئون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وداوود الهاجري مدير عام بلدية دبي وعدد من كبار الشخصيات.