خالد آل خليفة: تجربة الإمارات تعلم الجميع صناعة المستقبل

الشارقة 24 – وام:



أكد الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، عمق ومتانة العلاقات مع الإمارات، مشيداً بالتطور الكبير الذي حققته الدولة، وجعل منها مصدراً يتعلم منه الجميع كيفية صناعة المستقبل بالعمل والجاد والالتزام اللذين كانا سبباً في تحقيق هذا النجاح.



وتناول وزير خارجية مملكة البحرين، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الإعلام العربي الثلاثاء، والتي حاورته خلالها منتهى الرمحي الإعلامية بقناة العربية، حركة التطوير القوية التي تشهدها المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكداً أنها تحمل معها الخير للمنطقة كلها، منوهاً بأن علاقات البلدين تؤطرها المصلحة المشتركة والتنسيق والتشاور.



واعتبر الوزير البحريني، ألا تحديات كبيرة وملفتة في الإعلام العربي حالياً، في ظل المتغيرات الكثيرة التي تفرض نفسها على واقع ومقدرات المنطقة وخاصة في بعدها الخليجي.