سفير الدولة في الكويت يشيد بإنجازات الأم الإماراتية

الشارقة 24 – وام:



أكد سعادة رحمة حسين الزعابي، سفير الدولة لدى دولة الكويت، إن الله وهب شعب الإمارات قيادة حكيمة ورشيدة، تحرص على تقدير الجميع بمن فيهم الآباء والأمهات والأبناء، وتعمل على توفير بيئة مثالية محفزة لترسيخ إبداعهم وتميزهم في المجتمع... مشيراً إلى أن كل فوز ونجاح يحققه أبناء زايد محلياً وخارجياً، هو في المقام الأول إنجاز يسجل باسم الإمارات، كل بحسب مجاله سواء في المجال الاجتماعي أو السياسي، أو الاقتصادي أو الرياضي، أوغيره من المجالات.



وأضاف سعادته أن "الأم هي الأساس المكين والمدرسة الأولى التي تنطلق منها الأجيال إلى المجتمع... ومنها تواصل الإنجاز بالإنجاز وتبني النجاح على النجاح بمختلف المحافل".



ووجه الزعابي تهنئته إلى الإماراتية الوالدة آمنة أحمد المعروفة باسم "أم عبداللطيف"، لقاء فوزها عن جدارة واستحقاق بجائزة الأم المثالية الأولى، على مستوى الأمهات العربيات.. وذلك خلال الاحتفال الوطني الذي نظمته الجمعية الكويتية للأسرة المثالية مؤخراً، وبرعاية من الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح، رئيسة الجمعية ورئيسة نادي الفتاة الرياضي، وسفيرة النوايا الحسنة بالشرق الأوسط.