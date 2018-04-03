سارة الأميري تطلع على جهود كهرباء ومياه دبي

الشارقة 24 – وام:



اطلعت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة، من سعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، على جهود الهيئة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، كنموذج عالمي متميز لبيئة حاضنة للأبحاث والعلوم وصناعة مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.



وقال الطاير، خلال اللقاء، إنه لتحقيق هذا الهدف وضعت الهيئة خططاً استراتيجية واضحة لدعم أجندة العلوم المتقدمة للارتقاء بالمعرفة وتشجيع البحث العلمي، ما ينسجم مع الأجندة الوطنية لـ "مئوية الإمارات 2071"، و"رؤية الإمارات 2021"، و"خطة دبي 2021".