الهلال يُغيث نازحي الفيوش في لحج باليمن

الشارقة 24 – وام:



قدم الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات إغاثية عاجلة، لنازحي قرية البيطرة بمنطقة الفيوش في محافظة لحج اليمنية، استجابة لمناشدة من النازحين والمعوزين، البالغ عددهم 500 أسرة.



وقام وفد من الهيئة، بإشراف طيب الشامسي وحمد الكعبي، يوم الثلاثاء، بتوزيع تلك المساعدات والتي اشتملت على مواد غذائية أساسية وخيام وخزانات مياه .



وعبر النازحون في المخيم، عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنساني الهلال الأحمر الإماراتي، على كل ما تقدمه من مساعدات .



وتحدث النازحون وبعضهم قدم من مديرية مقبنة محافظة تعز، عن المعاناة التي عاشوها قبل النزوح وأثناء وصولها لمخيم الفيوش، مؤكدين أن وصول المساعدات من الهلال الأحمر الإماراتي وأهمها الخيام والغذاء جاءت في وقتها، نظراً لصعوبة الوضع الذي يعيشونه .



وكان وفد من هيئة الهلال الأحمر، قد زار مخيم البيطرة بالفيوش، يوم الجمعة، وتلمس احتياجات النازحين .