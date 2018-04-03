وفد أردني يطلع على المسيرة البرلمانية في الدولة

الشارقة 24 – وام:



زار وفد من كلية الدفاع الوطني بالمملكة الأردنية الهاشمية، يوم الثلاثاء، المجلس الوطني الاتحادي، واطلع على مسيرة تطور الحياة البرلمانية في الدولة، وعلى نشاطات المجلس.



واستعرض سعادة سعيد صالح الرميثي عضو المجلس، خلال لقائه الوفد، بحضور سعادة جاسم الزعابي الأمين العام المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالمجلس، الدور الذي يقوم به المجلس على الصعيد الداخلي والخارجي، وأهم محطات تطوير مسيرة المجلس منذ تأسيسه في 12 فبراير عام 1972م.



وبحث الجانبان، سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة، وتبادل الخبرات والمعلومات والمعرفة بين الجانبين.