عبد الله بن زايد يلتقي طلبة الإمارات الدارسين في اليابان

الشارقة 24 – وام:



التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، بحضور معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، طلبة الإمارات الدارسين في عدد من الجامعات اليابانية.



وجاء اللقاء، في إطار زيارة سموه الرسمية إلى اليابان، وبهدف تحفيز أبناء الدولة في الخارج، على التميز والتفوق العلمي، من أجل العودة إلى الوطن محملين بأرقى المهارات والمعارف الحديثة، التي تمكنهم من الاضطلاع بدور رئيس، في مسيرة تنمية وازدهار الدولة بالمجالات كافة.



واستعرض الطلبة، أمام سموه عدداً من المشاريع المبتكرة التي نفذوها خلال دراستهم بالجامعات اليابانية، والتي ركزت على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والمحاكاة الرقمية وبرمجة الآلات.



وتعرف سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، على التخصصات الدراسية التي يدرسها الطلبة في الجامعات اليابانية، كما اطلع سموه على أوضاعهم الأكاديمية وأحوالهم المعيشية في اليابان، واستمع سموه إلى مقترحات من الطلبة المبتعثين للدراسة إلى اليابان.



وأعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، عن سعادته بلقاء أبناء الدولة الدراسين في اليابان للمرة الثانية، مؤكداً أنهم سفراء الدولة في الخارج ويجب عليهم الاجتهاد والمثابرة في مشوارهم التعليمي وتحقيق التفوق والتميز الدراسي.



وأشاد سموه بالهمة العالية التي وجدها في طلبة الإمارات الدراسين في اليابان، وحرصهم على التميز والتفوق العلمي، وتطلعهم للعودة إلى الوطن لأداء دور فاعل، لتعزيز مسيرة تنميته المستدامة.



من جانبهم، أعرب طلبة الإمارات في اليابان عن سعادتهم واعتزازهم بلقاء سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، معاهدين سموه على أن يكونوا عند حسن ظن قيادة الدولة في تحصيلهم العلمي، وصولاً إلى أعلى الشهادات الأكاديمية، للمشاركة في مواصلة مسيرة تنمية وازدهار الدولة على مختلف الأصعدة.



كما أعربوا عن تقديرهم لما توفره لهم الدولة من خدمات ودعم، لمواصلة مشوارهم الدراسي في يسر وراحة.



حضر اللقاء، سعادة خالد عمران العامري سفير الدولة لدى اليابان.