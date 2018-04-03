نهيان بن مبارك يفتتح مؤتمر الاستشارات القانونية

الشارقة 24 – وام:



افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، المؤتمر السنوي العالمي للاستشارات القانونية في سوق أبوظبي العالمي، والذي تستضيفه "جودوينز لوو كوربوريشن للاستشارات القانونية"، الشركة الرائدة في مجال المحاماة في دولة الإمارات، بالتعاون مع مجموعة "فيرست لوو إنترناشونال، ويستمر ليومين بمشاركة أكثر من 100 خبير قانوني، من 80 دولة لتطوير الأعمال والتواصل مع شركاء الأعمال.



وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في كلمته الافتتاحية للمؤتمر: إننا نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة لدينا شعور واضح وحاضر بالمجتمع العالمي الناشئ، ومكانتنا فيه، مشيراً إلى أن دولة الإمارات أصبحت عالماً مصغراً للعالم، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي عشرة ملايين نسمة من نحو 200 دولة، توفر الاحتياجات القانونية المعقدة لمجتمع الأعمال متعدد الجنسيات، ولعب التسامح والانفتاح دوراً مهماً في إيجاد طرق للتنسيق مع الأنظمة القانونية الدولية المختلفة لتكون مشاركاً ناجحاً في الاقتصاد العالمي.



وأضاف معاليه خلال كلمته، أن عام زايد هو الذكرى المئوية لميلاد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أدرك أن التسامح والتعاطف والحوار ركائز قيام الدولة اعتمد عليها المغفور له، الأمر الذي ساعدنا في التنوع بشكل مذهل، على التنافس الناجح في السوق العالمية.